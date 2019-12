Die häufigsten Nachnamen in Österreich, Deutschland und Europa

Wir präsentieren die häufigsten Nachnamen in ausgewählten europäischen Ländern (plus Türkei). Der Gewinner in Österreich fängt mit dem Buchstaben "G" an.

Die Rechercheplattform Netcredit hat die häufigsten Nachnamen in Europa gesammelt und veröffentlicht. Wir präsentieren die häufigsten Namen in ausgewählten europäischen Ländern.

Österreich - Gruber

Deutschland - Müller

Schweiz - Müller

Liechtenstein - Büchel

Serbien - Jovanovic

Kroatien - Horvat

Bosnien und Herzegowina - Hodzic

Albanien - Hoxha

Türkei - Yilmaz

Island - Jónsdóttir

Dänemark - Jensen

Holland - De Jong

Vereinigtes Königreich - Smith

Frankreich - Martin

Spanien - Garcia

Portugal - Silva

Italien - Rossi

Griechenland - Papadopoulus

Ungarn - Nagy