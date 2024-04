„Die haben noch eine Schippe daraufgelegt“

Buch. Pfarrkirche stand kürzlich ganz im Zeichen der Musik.

Kurzzeitig übernahm der Musikverein Buch die Regie in der Pfarrkirche. Zumal die Bühne im Gemeindesaal derzeit als Ausweichlokal für den in Bau befindlichen Dorfladen dient, konnte für das Frühjahrskonzert eine adäquate Alternative in direkter Nachbarschaft geboten werden. „Wir hatten volles Haus und die Gäste erlebten Darbieten die zum Klangraum Kirche passen“, zeigte sich Obmann Dominik Steurer zufrieden mit dem traditionellen Höhepunkt im Frühjahr. Die Eröffnung des Konzerts übernahmen „Kids on Dur“ mit den Dirigenten Alexander Tomasini und Lukas Eberle , während sich der Musikernachwuchs mit Marie Eberle und Leni Stadelmann (beide Klarinette) über die Verleihung des Junior-Abzeichens freute. Das Bronze-Abzeichen erhielten Milena Kranebitter (Horn) und Nora Natter (Klarinette), wozu u.a. Fabienne Hopfner und Nicole Böhler (Jugendbetreuung) gratulierten.

„Das Team hat sich bei den Proben stetig gesteigert und beim Konzert noch eine Schippe daraufgelegt“, resümierte Kapellmeister Lucas Oberer, während die Gäste, darunter Pfarrer Marius Dumea mit Diakon Christoph Lang, Bürgermeister Franz Martin, Bezirkskapellmeister Simon Gmeiner und Bezirksobmann Alexander Eberle (aktiver Posaunist in Buch) den Abend im Probelokal ausklingen ließen. Weiter geht es für den MV Buch nun mit den Vorbereitungen zum Konzertwertungsspiel Bregenzerwald am 25. Mai in Schwarzenberg. Die Bucher nehmen hier in der Stufe C teil. (MST)