Die günstigsten Städte in Europa für einen City-Trip

Mit preiswerten Gastronomie-Optionen und erschwinglichen Sightseeing-Optionen locken diese Städte Reisende mit kleinem Geldbeutel.

Die Suche nach einem preisgünstigen Ziel für den nächsten City-Trip endet überraschend nicht in Osteuropa, sondern in der charmanten Hauptstadt Portugals.

Lissabon führt das Ranking der günstigsten Städte für einen City-Trip in Europa an, wie aus einem Test des ADAC hervorgeht. Die portugiesische Hauptstadt bietet sie durchgängig preiswerte Produkte und Dienstleistungen. Prag in Tschechien folgt dicht als weiteres Reiseziel für einen kleinen Geldbeutel.

Günstige Gastronomie in ausgewählten Städten

Alle 15 untersuchten europäischen Metropolen können kulinarisch durchaus überzeugen. Um einen aussagekräftigen Vergleich zu ermöglichen, hat der ADAC jedoch nicht die Preise lokaler Delikatessen analysiert, sondern die von fünf allgemein beliebten Urlaubsgerichten und -getränken: Ein vegetarisches Nudelgericht, einen Burger mit Pommes, ein kleines Bier, eine große Flasche Mineralwasser und einen Cappuccino. In dieser Bewertung haben Prag, Barcelona und Lissabon die Nase vorn, mit Kosten, die deutlich unter denen der anderen Städte liegen. Auch Rom und Wien bieten diese Klassiker zu Preisen an, die merklich unter dem europäischen Durchschnitt von etwa 46 Euro liegen.

Ein Besuch in den Restaurants von Zürich, Oslo und Kopenhagen hingegen schlägt deutlich zu Buche. In Prag belaufen sich die Kosten für die ausgewählten Gerichte und Getränke auf schlanke 31 Euro, während in Kopenhagen und Oslo fast das Doppelte fällig wird. In Zürich müssen Gäste sogar mit Ausgaben von annähernd 72 Euro rechnen. Die Unterschiede sind dabei nicht nur bei den Endsummen signifikant: Ein Bier ist in Prag bereits für zwei Euro zu haben, während in Paris häufig mehr als das Vierfache verlangt wird.

Faire Preise für Snacks und Getränke

Snacks und Getränke für unterwegs, darunter Kekse, ein Big-Mac-Burger, eine Kugel Eis, ein Cappuccino und eine kleine Flasche Mineralwasser, sind in vielen Teilen Europas zu fairen Preisen erhältlich. In Wien und Barcelona sind sie am günstigsten, mit durchschnittlichen Preisen von rund 12,50 Euro für den genannten Warenkorb. Ähnlich günstige Angebote finden sich in Lissabon, Berlin, Rom und Prag.

Gesundheits- und Reisebedarfsartikel variieren stark

Die Kosten für Gesundheits- und Reisebedarfsartikel variieren beträchtlich. Während in Kopenhagen für Artikel wie Kopfschmerztabletten, Pflaster, Schutzmasken, Desinfektionsgel und einen Regenschirm insgesamt etwas mehr als 15 Euro fällig werden, muss man in Brüssel und Zürich dafür etwa das Doppelte zahlen. In Lissabon sind beispielsweise 20 Pflaster für nur 0,72 Euro erhältlich, während in Oslo das Siebenfache verlangt wird.

Sightseeing-Optionen zu erschwinglichen Preisen

In Bezug auf Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten sind Prag und Lissabon mit Kosten von etwa 64 bzw. 67 Euro für ein Paket, das eine Stadtrundfahrt, Tickets für eine Hauptattraktion, einen Museumsbesuch, eine Fahrradleihe und eine Tageskarte für den öffentlichen Nahverkehr enthält, am günstigsten. In Barcelona und London hingegen müssen Touristen mehr als das Doppelte ausgeben.

Die günstigsten Städte für eine City-Trip

Lissabon: Sehr günstig Gastronomie: Sehr günstig

Snacks & Getränke: Sehr günstig

Gesundheit & Reisebedarf: Sehr günstig

Attraktionen & Aktivitäten: Sehr günstig Prag: Günstig Gastronomie: Sehr günstig

Snacks & Getränke: Günstig

Gesundheit & Reisebedarf: Durchschnittlich

Attraktionen & Aktivitäten: Sehr günstig Berlin: Günstig Gastronomie: Günstig

Snacks & Getränke: Günstig

Gesundheit & Reisebedarf: Sehr günstig

Attraktionen & Aktivitäten: Günstig Wien: Durchschnittlich Gastronomie: Sehr günstig

Snacks & Getränke: Sehr günstig

Gesundheit & Reisebedarf: Sehr günstig

Attraktionen & Aktivitäten: Teuer Barcelona: Durchschnittlich Gastronomie: Sehr günstig

Snacks & Getränke: Sehr günstig

Gesundheit & Reisebedarf: Sehr günstig

Attraktionen & Aktivitäten: Sehr teuer Rom: Durchschnittlich Gastronomie: Sehr günstig

Snacks & Getränke: Günstig

Gesundheit & Reisebedarf: Teuer

Attraktionen & Aktivitäten: Günstig Dublin: Durchschnittlich Alle Kategorien sind durchschnittlich bepreist Amsterdam: Durchschnittlich Gastronomie: Günstig

Snacks & Getränke: Durchschnittlich

Gesundheit & Reisebedarf: Teuer

Attraktionen & Aktivitäten: Günstig Stockholm: Durchschnittlich Gastronomie: Durchschnittlich

Snacks & Getränke: Günstig

Gesundheit & Reisebedarf: Sehr günstig

Attraktionen & Aktivitäten: Teuer Brüssel: Durchschnittlich

Gastronomie: Durchschnittlich

Snacks & Getränke: Durchschnittlich

Gesundheit & Reisebedarf: Sehr teuer

Attraktionen & Aktivitäten: Sehr günstig

Kopenhagen: Teuer

Gastronomie: Sehr teuer

Snacks & Getränke: Sehr teuer

Gesundheit & Reisebedarf: Sehr günstig

Attraktionen & Aktivitäten: Durchschnittlich

Paris: Teuer

Gastronomie: Sehr teuer

Snacks & Getränke: Durchschnittlich

Gesundheit & Reisebedarf: Durchschnittlich

Attraktionen & Aktivitäten: Teuer

London: Teuer

Gastronomie: Durchschnittlich

Snacks & Getränke: Durchschnittlich

Gesundheit & Reisebedarf: Sehr teuer

Attraktionen & Aktivitäten: Sehr teuer

Oslo: Sehr teuer

Alle Kategorien sind als teuer oder sehr teuer eingestuft.

Zürich: Sehr teuer

Alle Kategorien sind als teuer oder sehr teuer eingestuft.