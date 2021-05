Die Grünen wollen Modellregion bleiben

Daniel Zadra, Klubobmann der Grünen, zieht ein positive Bilanz zu den Öffnungsschritten in Vorarlberg.

"Guter Mittelweg"

Impfen: Schutz für die Gemeinschaft

Neben großflächigem Testen und regionalen Maßnahmen sei es nun vor allem der Impffortschritt, der weitere Öffnungsschritte auf Dauer ermöglicht, wendete sich Zadra in an die Menschen in Vorarlberg: „215.645 Menschen in Vorarlberg sind bereits geimpft oder vorgemerkt; das sind rund 65 Prozent der Impfberechtigten. Das ist gut, aber noch nicht gut genug.“ Denn die Impfung diene nicht nur dem Selbstschutz, betont Zadra: „Beim Impfen geht es nicht nur um die eigene Gesundheit, sondern auch um den Schutz jener Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder die trotz Impfung keine Antikörper aufbauen“, verweist Zadra auf Kinder, Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen und sogenannte „non-responder“.