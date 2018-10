Die große Ehrung für die kleinen Sportstars

120 Kinder und Jugendliche aus 18 Teams werden vom Landesschulreferat Vorarlberg für ihre Topleistungen im abgelaufenen Schuljahr in der Inatura geehrt

Am 22. Oktober, lädt die Vorarlberger Landesregierung und der Landesschulrat für Vorarlberg zur Ehrung/Auszeichnung der erfolgreichen jungen Sportler/innen bei Bundesmeisterschaften im Schulsport im Schuljahr 2017/18 in die Dornbirner Inatura ein. 11500 Schüler haben an knapp 40 Wettbewerben in 26 verschiedenen Sportarten teilgenommen. Es werden heuer 120 Kinder und Jugendliche aus 18 erfolgreichen Schulteams und deren Lehrpersonen von LR Dr. Barbara Schöbi-Fink und Bildungsdirektorin HR Mag. Dr. Evelyn Marte-Stefani geehrt. Weiters gratulieren Michael Zangerl, Sebastian Manhart, Andreas Kappaurer, Harald Gisinger (Sparkasse), Markus Stadelmann (Uniqa), Jakob Glawitsch (Valblu), Thomas Fritsch (Intersport), Andreas Grabuschnigg und viele Prominente aus Politik und Wirtschaft. Durch das Programm führt Moderator Markus Lins. Im Rahmenprogramm gibt es Auftritte der Musik Combo der NMS Bregenz-Stadt unter der Leitung von Elmar Halder mit den Musikern Emma Troy und Leo Meinrad, Showacts Akrobatik Duo vom ASTV Walgau mit Maja Tschann (15) und Rosa Schnetzer (18) und der STOMP Gruppe des BRG/BORG Dornbirn/Schoren.