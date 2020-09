Die große Ehrung der WM-Helden Palombo und Galehr

Viel Prominenz überreichte den beiden Karatetas aus Göfis und Schruns ihre WM-Edelmetalle

Siegerehrung für OTW (On The Web) Para Karate Weltmeister Timo Palombo und Para Vize Weltmeisterin Martina Galehr

Anlässlich der #Beactive -Night fand auch die feierliche Medaillen-Übergabe an die beiden OTW Worldchampionships Gewinner des Vereins statt.

Martina Galehr und Timo Palombo, die beiden jungen Sportler mit Down-Syndrom, gewannen bei der von der „Mediterranean Karate Alliance“ erstmals am 5.9. online durchgeführten Weltmeisterschaft für Kampfsportarten insgesamt 1x Gold, 3x Silber und 1x Bronze in den inklusiven Karate Kata Bewerben.

Edgar Mayer, Präsident des Vorarlberger Behindertensportverbandes überreichte gemeinsam mit ASVÖ Vorarlberg Präsident Wolfgang Urban und dem extra aus Göfis angereisten Bürgermeister Thomas Lampert die Medaillen. Die beiden Ohne Handicap Sportler waren überglücklich und demonstrierten als krönenden Abschluss dem Publikum in einer kleinen Vorführung ihr Können.

Im Rahmen der European Week of Sports, einem europaweiten Erasmus Plus Sport Projekt, öffneten viele Sportvereine in ganz Europa ihre Türen für Sport Interessierte. Für Vorarlberg wurde Karate Bregenz von der für Österreich verantwortlichen Organisation "Fit Sport Austria" nominiert und hatte sich dazu ein besondereres Programm ausgedacht. Die Palette reichte vom lustigen Kinderprogramm, zum Erlernen erster Karate Techniken bis hin zum adaptieren Kampfstporttraining für Menschen mit kognitiven Besonderheiten.