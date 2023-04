Die große Ehrung der Rankweiler Sportstars

Knapp fünfzig Athleten wurden von der Marktgemeinde Rankweil ausgezeichnet und erhielten große Anerkennung und Wertschätzung.

RANKWEIL. 47 Rankweiler Sportler aus den verschiedensten Vereinen wurden bei der 26. Sportlerehrung im vollbesetzten Vinomnasaal von der Marktgemeinde Rankweil ausgezeichnet. Jahr für Jahr erbringen die Rankler Athleten Topleistungen in diversen Wettkämpfen. Für die Marktgemeinde Rankweil ist dies Anlass genug, um den Sportlern im Rahmen einer Ehrungsfeier Lob, Dank und Anerkennung auszusprechen. Rankweil sorgt bei den mehr als 130 Vereinen, Funktionären und Sportlern für entsprechende Rahmenbedingungen und unterstützt deren Leistungen in Form von Vereinsförderungen und Auszeichnungen. „Es ist mir wichtig eine große Ehre und Freude die herausragenden Leistungen und Darbietungen unserer Sportler zu würdigen und zu feiern. Sport fördert nicht nur unsere körperliche und geistige Gesundheit, sondern bringt uns aus Werte wie Disziplin, Durchhaltevermögen und Teamgeist bei. Unbezahlbar ist die wertvolle Arbeit der Funktionäre und Trainer. Die Sportler sind ein inspirierendes Beispiel dafür was man mit Leidenschaft, Hingabe und harter Arbeit erreichen kann. Die Topleistungen der Athleten haben nicht nur Anerkennung und Erfolge und Lob auf internationaler und nationaler gebracht, sondern auch andere Menschen zu bewegen um auch solche Herausforderungen zu meistern. Träume können von allen verwirklicht werden“, sagt Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall in ihrer ausführlichen Laudatio und zollt den Geehrten höchsten Respekt. Das Gemeindeoberhaupt stellt sich neben den Gemeinderäten Helmut Jenny und Klaus Dieter Pirker und den Gemeindevertretern Martin Bitschnau und Werner Nesensohn als eine der ersten Gratulanten ein. Zur Erhaltung der Anlagen und Förderung der Vereine werden im Jahresbudget der Marktgemeinde Rankweil erhebliche Summen veranschlagt.

Bei der Ehrung der Rankler Sportler haben viele aktive Mitglieder aus den folgenden Vereinen ein neu gestaltetes Ehrenzeichen in Bronze, Silber oder gar Gold von der Marktgemeinde Rankweil erhalten: Golfclub Montfort, Club Petanque Vinomna, Turnerschaft, Tischtennisklub, Karateverein, Pool Players Klub, Schach, Bühnentanzschule Götzis und Kraftsportklub Klaus. Die Rankweilerin Mira Biedermann von der Bühnentanzschule Dance Hall in Götzis erhielt für ihre mustergültige Tanzvorführung großen Applaus. Das junge Talent stand bei den österreichischen Titelkämpfen in der Klasse National Folklove Ballett auf dem obersten Treppchen und holt die Goldmedaille. „Der Gemeinde liegt besonders der Nachwuchssport sehr am Herzen. Aber auch die Amateure finden ein breites Spektrum an Sportarten vor und wir fördern all diese Athleten in gewohnter Form“, so der Sport-Gemeinderat der Vorderlandgemeinde Helmut Jenny. Die Rankler Sportlerehrung wurde von den MGR-Mitarbeitern Andreas Wally und Ramona Hartmann perfekt organisiert. Bald übersiedelt das Rankweiler Sport-, Vereine- und Kulturreferat in die Häusle Villa, um einen noch näheren Kontakt zu den Bürgern zu ermöglichen. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgte das Terzett „Amicho Cantano“ mit Janine Manser, Noelle Popovic und Viktorija Idzanovic. Beim reichhaltigen Buffet vom Rankweiler Hof für die Sportler wurde noch lange über diverse Highlights im abgelaufenen Jahr diskutiert und blickt mit voller Zuversicht auf die kommenden Aufgaben.VN-TK