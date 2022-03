Die größte Flüchtlingskatastrophe

Zwei Millionen Flüchtlinge in zwölf Tagen: Es werden noch mehr.

Video: Knaus über Putin

Warum es so viele sind? „Die Leute können nur in Richtung Westen flüchten. Da gibt es keine Alternative“, sagt Knaus bei Vorarlberg LIVE. Außerdem dürften die Ukrainer visafrei in die EU einreisen. „Zum Glück hat die EU auch einen Gesetzesrahmen angenommen, der besagt, dass alle Menschen, die in der Ukraine einen Aufenthaltsstatus haben, ein Jahr in der EU bleiben können.“ Sie könnten gleich arbeiten und die Kinder in die Schulen. „Das ist eine Reaktion, die der historischen Situation angemessen ist.“ Warum so viele flüchten, liegt dem Migrationsforscher zufolge auch an der Kriegsführung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er bombardiere Wohnbezirke, zerstöre Infrastruktur, greife Spitäler an. Genau so sei Putin in Tschetschenien vorgegangen, wo ein Viertel der Tschetschenen vertrieben wurde, nennt Knaus ein Beispiel.