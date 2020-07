Die glücklichen Gewinner der Woche!

Neben unseren tollen Preisen wie Samsung Fernseher, JBL Lautsprecher, Saisonkarte für Harder Strandbad warten auch unsere tollen Sommergewinnspiele auf die glücklichen Gewinner. Worauf wartest du noch? Mach bei unseren tollen Gewinnspiele mit!

100 Euro Sutterlüty Gutschein:

Thomas N.



WMF Eismaschine 3in1:

Alexandra W.



3-teiliges Schlauchboot:

Philipp F.



Phillips wasserfester Bodygroomer:

Markus B.



BBQ "all you can eat" im Bier Garten Palast:

Gottfried W.

Christine K.

Laura H.



40 Euro Frauenkram Gutschein:

Franszisca F.

Thomas F.

Jeanette W.



Personal Training mit Stefan Sattler:

Conny F.



20 Euro Deko Gutschein:

Stefanie S.

Yilmaz C.

Wilma M.



Getränkekühler Palme:

Helgar H.