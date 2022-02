Die Gipfelchallenge - das Firmenevent des Winters

Die fleißigen Teilnehmer stürmen die Gipfelkreuze und sammeln zahlreiche unvergesslichen Momente in tausenden Metern Höhe.

Für alle Gipfelstürmer*innen geht es den ganzen Februar wieder hoch hinaus. Es heißt wieder einen ganzen Monat Höhenmeter für sich selbst und das Team zu sammeln. Die fleißigen Teilnehmer*innen stürmen die Gipfelkreuze und sammeln zahlreiche unvergesslichen Momente in tausenden Metern Höhe.

Auch dieses Jahr haben sich wieder viele Unternehmen aus dem In- und Ausland der Gipfel Challenge gestellt. Darunter auch das schwarzacher Unternehmen IMA Schelling Austria GmbH.

Motivation spielt dabei eine ganz besondere Rolle. Sein Team motiviert zu halten ist nicht einfach. Thomas Ganser, hat für die Motivation eine ganz besondere Taktik: „Ich sammle einfach so viel Höhenmeter, wie nur möglich, und erzähle es dem ganzen Team. Bei den meisten männlichen Kollegen weckt das den Wettkampfgedanken, bei den Frauen muss man eher mit Belohnungen, wie dem Gipfelkreuz-Prosecco motivieren.“

New Work mit der Gipfel Challenge ist ganz einfach

Die begeisterten Gipfelstürmer*innen, der IMA Schelling GmbH, können durch die Arbeit an tollen Events teilnehmen und so ihre Lieblingsbeschäftigung in den Arbeitsalltag mit einfließen lassen.