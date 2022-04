Die Gewinner: Das sind Vorarlbergs beste Marken 2021

VOL.AT verleiht bereits zum vierten Mal die Auszeichnung „Vorarlbergs beste Marke“. Wie die Jahre zuvor, wurden auch im vergangenen Jahr die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger befragt, welche Marke für sie die beste Marke Vorarlbergs ist.

Die Suche nach der besten Marke in Vorarlberg

Mithilfe des Instituts Dr. Auer in Lustenau hat sich VOL.AT auf die Suche nach der beliebtesten Vorarlberger Marke gemacht und eine Umfrage in Vorarlberg gestartet. In sieben verschiedenen Kategorien wurden zehn Gewinner gekürt und aus diesen wurden wiederum drei Gesamt-Sieger ermittelt: Vorarlberg Milch, Julius Blum GmbH und Sutterlüty Ländlemarkt konnte sich gegenüber der Konkurrenz behaupten und dürfen sich nun über den Titel „Vorarlbergs beste Marke 2021“ freuen.