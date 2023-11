Unser Buchtipp der Woche

Nach den beiden opulenten Buch-Erfolgen "Die Bibel in Reimen" und "Eine Geschichte der Erde in Reimen" legt Thomas Brezina mit "Die Geschichte Österreichs in Reimen" einen neuen Infotainment-Band für die ganze Familie vor. Was ist auf dem Boden, auf dem wir leben, schon alles geschehen? Ein fesselnder Streifzug durch die Jahrhunderte, der auch Erwachsenen viel Wissenswertes über ihr Heimatland liefert und die Augen für interessante Zusammenhänge öffnet.