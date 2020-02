Die Gegner von Lustenau, Feldkirch und B-Wald stehen fest

In der Zwischenrunde der Alps Hockey League kommt es zweimal zu einem Ländlederby

Qualifikationsrunde B: VEU Feldkirch, (3 Bonuspunkte) EHC Bregenzerwald (0 Punkte), Fassa, Zell am See, Kitzbühel, Steel Wings Linz – Hin- bzw. Rückrunde – der Erste ist für die Meisterrunde qualifiziert

Phase 2a): „Meisterrunde“: Die Teams, die in Phase 1 auf den ersten bis sechsten Platz landen, spielen in einer Round Robin gegeneinander, um die Platzierungen für die Playoffs festzulegen. Die Punkte aus der Regular Season werden nicht mitgenommen. Das erstplatzierte Team erhält vier Bonuspunkte, das zweitplatzierte Team drei Bonuspunkte, das drittplatzierte Team zwei Bonuspunkte und das viertplatzierte Team einen Bonuspunkt. Teams, die nach der Regular Season auf den Plätzen fünf und sechs liegen, erhalten keine Bonuspunkte. Während der Meisterrunde spielen die sechs besten Teams um das Privileg, ihren Viertelfinal-Gegner auszusuchen.

Phase 2b): „Qualifikationsrunde A und Qualifikationsrunde B“:

Die auf den Plätzen sieben bis 18 platzierten Mannschaften werden in der zweiten Phase, der Qualifikationsrunde, in zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften aufgeteilt. Die Punkte aus der Regular Season werden nicht mitgenommen. Das bestplatzierte Team jeder Gruppe erhält vier Bonuspunkte, das zweitbeste drei Bonuspunkte, das drittbeste zwei Bonuspunkte und das viertbeste Team einen Bonuspunkt. Die letzten vier Mannschaften nach der Regular Season erhalten in jeder Gruppe keinen Bonuspunkt. Die beiden Sieger der Qualifikationsrunden-Gruppen sichern sich die letzten Tickets für die Playoffs.