Die ganze Entstehung zum Adventkranz

Vom Baumfällen bis zur ganzen Fertigstellung eines Adventkranz. Der Brauchtum wird großgeschrieben in Rankweil.

Am Mittwoch, den 28. November 2018 fand wieder das alljährliche Adventkranzbinden der Pfarre Rankweil im Vereinshaus statt. Von 14.00 bis 20.00 Uhr kamen Groß und Klein, Jung und Alt herein und kreierten unter fachkundiger Anleitung ihre Adventkränze in unterschiedlichen Größen. Insgesamt wurden rund 400 Kränze hergestellt. Es herrschte eine wunderschöne Atmosphäre – geprägt von vertieftem Arbeiten, Kinderlachen und alljährlicher Wiedersehensfreude. Für das leibliche Wohl sorgten unsere Ministranten mit Köstlichkeiten vom Buffet.