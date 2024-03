Die Formel 1 im Liveticker - Der Stand beim Australien-GP

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat die Pole Position für den Großen Preis von Australien in Melbourne herausgefahren.

Für den Niederländer im Red Bull ist es die dritte Pole in dieser Saison bei ebenso vielen Rennen. Verstappen war am Samstag um 0,270 Sekunden schneller als Carlos Sainz im Ferrari. Dritter war ursprünglich Sergio Perez im zweiten Red Bull. Weil er allerdings Haas-Pilot Nico Hülkenberg aufgehalten hatte, wurde der Mexikaner drei Ränge strafversetzt.

"Ein bisschen unerwartet heute", sagte Verstappen nach der 35. Pole Position in seiner Karriere. Mit der Performance im Q3 zeigte er sich zufrieden. "Beide Runden fühlten sich sehr gut an. Bisher war es ein etwas schwieriges Wochenende." Die Überraschung tue gut, meinte auch Berater Helmut Marko auf ServusTV. "Das war eine ganz tolle Teamarbeit. Vor allem von den Ingenieuren, Max und den Reifentechnikern. Wir haben uns sukzessive an die Spitze herangetastet - mit Kleinigkeiten wie Luftdruckveränderung, etwas Frontflügel." Für das Rennen sei er optimistischer als noch am Freitag, sagte der Steirer.