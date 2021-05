Die Feuerwanze: Nützling oder Schädling?

Der ein oder andere kennt sie vielleicht bereits: Die Feuerwanze. Kaum scheint die Sonne wimmelt es gefühlt nur so von Feuerwanzen im Garten. Doch was machen diese kleinen Tiere genau? Sind sie Schädlinge oder Nützlinge?

Die Antwort auf diese Frage ist ganz klar: Weder noch. Denn die Feuerwanze ist in Lästling. Von diesen Wanzenarten gibt es zwischen 400 und 800 Sorten, wie der Kammjäger Ronald Knoll weiß. "Bei uns in Mitteleuropa sind jedoch nur zehn bekannt. Und bei uns in Österreich und Deutschland lediglich zwei", klärt Knoll auf.