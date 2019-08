Die Favoriten hatten kein Erbarmen mit den Underdogs

Die Überraschungen blieben in den ersten dreizehn von 32 Partien in der zweiten Runde vom VFV-Cup aus.

In den beiden Duellen von Vorarlbergligavereinen gewann zweimal der Hausherr. Dank dem Treffer von Adem Kum behielt Feldkirch gegen Hard wie schon in der Meisterschaft die Oberhand. Eine klare Angelegenheit war der 5:0-Heimerfolg von Fußach mit Trainer Jürgen Maccani gegen Ludesch. Auf Fußach-Torjäger Martin Bartolini ist Verlass, der Linksfüßler erzielte ein Doppelpack. Ohne Mühe erreichten auch die beiden VN.at Eliteliga Vorarlberg Vereine Rankweil (7:0 in Thüringen) und Langenegg (2:0 in Krumbach) die nächste Runde. Mit viel Mühe kam LL-Klub Schruns im Elferkrimi gegen Klostertal weiter.