Die Favoriten gaben sich in Höchst keine Blöße

Ohne Überraschungen endeten die nationalen Titelkämpfe der heimischen Saalradsportler in Höchst.

Am Samstag wurden in der Hallenradsport-Hochburg Höchst die österreichischen Meisterschaften 2018 im Kunstradfahren und im Radball ausgetragen. Bei den Titelkämpfen ging es noch um eine Formüberprüfung vor dem 3-Nationen-Länderkampf (10.11., Hohenems) und vor allem vor der Weltmeisterschaft (23. – 25.11., Lüttich/Belgien). Vor einer tollen Zuschauerkulisse ging das Turnier in der Höchster Rheinauhalle bestens organisiert über die Bühne. Der Veranstalter ÖAMTC RC Mazda Hagspiel Höchst ist zwischen zeitlich ein erfahrener Schauplatz für den Hallenradsport.

Kunstrad: sehr gute Leistungen vor der Weltmeisterschaft

Im Kunstrad sind die Würfel für die WM 2018 bereits vor der ÖM gefallen. Alle Starterinnen und Starter nutzten nochmals die „Bühne der Meisterschaft“, um ihre Form zu überprüfen. Und sie taten es mit Bravour.

Souveräne Siegerin im „1er Damen“ wurde einmal mehr Adriana Mathis vom ARBÖ 11er Meiningen. Überraschend der zweite Rang von Lorena Schneider (ÖAMTC RC Mazda Hagspiel Höchst), die knapp an ihre persönliche Bestleistung herankam und damit erstmal den Vizemeister-Titel in der Damen-Klasse erreichte. Sie wird aber an der WM heuer nicht teilnehmen. Denise Boller vom RV Böhler Gisingen fiel mit einer etwas fehlerhaften Kür zurück und wurde Dritte. Bei den „2er-Damen“ gewannen Rosa Kopf/Svenja Bachmann (ÖAMTC RV Enzian Sulz) mit 114,13 Punkten den erhofften Titel.

Der wiedergenesene Marcel Schnetzer (ÖAMTC RC Böhler Gisingen) im „1er“ Herren besiegte neuerlich seinen Höchster Kontrahenten Christopher Schobel.

Eine neuerliche Talentprobe zeigte der Höchster „4er open“ mit Lea und Lukas Schneider, Julia Wetzel, Leonie Huber, auch sie kamen knapp an Ihre persönliche Bestleistung heran.

Leider war das Starterfeld am ÖM-Finale und somit auch bei der WM durch Verletzungen dezimiert. So konnte Julia Walser auf Grund einer Verletzung und der „2er open“ mit Katharina Kühne und Marcel Schnetzer wegen einer Verletzung von Marcel Schnetzer und der zu langen Trainingspause nicht in Höchst dabei sein.

Kunstrad Einzelergebnisse

1er Damen Adriana Mathis ARBÖ RC 11er Meiningen 174,47 Pkt.

Lorena Schneider ÖAMTC RC Mazda Hagspiel Höchst 171,37 Pkt.

Denise Boller ÖAMTC RC Böhler Gisingen 150,98 Pkt.

Michelle Andrich ÖAMTC RV Hohenems 88,20 Pkt.

Elisabeth Moser ÖAMTC RV Hohenems 86,94 Pkt.

1er Herren Marcel Schnetzer ÖAMTC RC Böhler Gisingen 150,98 Pkt.

Christopher Schobel ÖAMTC RC Mazda Hagspiel Höchst

2er Damen Rosa Kopf/Svenja Bachmann ÖAMTC RV Enzian Sulz 114,13 Pkt.

Jaqueline Rist/Ida-Lena Hofherr ARBÖ Bregenz 56,60 Pkt.

Judith Schneider/Sophie Gigerl ÖAMTC RC Mazda Hagspiel Höchst 47,02 Pkt.

.

4er open Lea und Lukas Schneider, ÖAMTC RC Mazda Hagspiel Höchst 184,01 Pkt.

Julia Wetzel, Leonie Huber

Radball- Meisterschaft: Titel geht zum 4. Mal an die Höchster Schnetzer/Bröll

Spannend war es im Radball wie immer. So war der österreichischen Meistertitel noch nicht vergeben, weil er in einem eigenen Finalturnier ausgetragen wird. Dieses bestritten die vier besten Teams der laufenden Meisterschaft, sie erhielten Bonuspunkte im Kampf um den Titel. Die Höchster „Seriensieger“ Patrick Schnetzer und Markus Bröll waren auch heuer nicht zu biegen. Sie gewannen alle Spiele und wurden somit Meister 2018 – übrigens zum 4-ten Mal in Folge in der Elite-Klasse. Patrick Schnetzer verbucht noch zusätzlich drei Titel mit Didi Schneider (ebenfalls RC Höchst)

Höchst 1 (Patrick Schnetzer/ Markus Bröll) sind fix an der Weltmeisterschaft dabei

Das Team mit der höchsten Gesamtpunktezahl nach vier Runden wurde auch überlegen die Mannschaft Patrick Schnetzer/Markus Bröll vom ÖAMTC RC Mazda Hagspiel Höchst. Sie vertreten Österreich im Radball an der Weltmeisterschaft 2018 in Lüttich/Belgien (23. – 25.1.2018). Als Ersatzteam für Lüttich wurden die Drittplatzierten von der SG Sulz/Dornbirn Kevin Bachmann/Stefan Feurstein nominiert. Sie haben ebenfalls ein sehr gutes Turnier gespielt, gewannen ihr wichtiges Spiel gegen Lustenau (Martin Lingg/Daniel König) mit 5:3 und errangen den 3. Endrang.

Österr. Meisterschaft, 1. Liga, Finaleturnier, Spielergebisse:

Höchst 1 : Lustenau 7 : 1 Höchst 2 : Sulz/Dornbirn 7 : 4 Höchst 1 : Sulz/Dornbirn 10 : 4 Höchst 2 : Lustenau 4 : 4 Sulz/Dornbirn : Lustenau 5 : 3 Höchst 1 : Höchst 2 5 : 3

Österr. Meisterschaft, 1. Liga, Finalturnier – Endstand

Höchst 1 Patrick Schnetzer/Markus Bröll (+3) 12 Pkt. 22 : 08 Tore Höchst 2 Simon König/Florian Fischer (+2) 6 Pkt. 14 : 13 Tore SG Sulz/Dornbirn Kevin Bachmann/Stefan Feurstein (+1) 4 Pkt. 13 : 20 Tore Dornbirn 1 Martin Lingg/Daniel König 1 Pkt. 08 : 16 Tore

(=Bonuspunkte)

Österr. Meisterschaft, 1. Liga, nach 4 Runden – Gesamtstand 2018

Höchst 1 Patrick Schnetzer/Markus Bröll (+3) 57 Pkt. 140 : 29 Tore (WM-Team) Höchst 2 Simon König/Florian Fischer (+2) 39 Pkt. 98 : 48 Tore SG Sulz/Dornbirn Kevin Bachmann/Stefan Feurstein (+1) 28 Pkt. 70 : 97 Tore (WM-Ersatz) Dornbirn 1 Martin Lingg/Daniel König 22 Pkt. 70 : 88 Tore St. Pölten Michael Schlachtner/Alexander Weiss 9 Pkt. 42 : 85 Tore Dornbirn 1 Pascal Fontain/Patrick Köck 3 Pkt. 32 : 105 Tore

Radball Auf-Abstieg in die 1./2. Liga

Die Letztplatzierten der 1. Liga nach drei Runden spielten gegen die beiden Erstplatzierten Mannschaften der 2.Liga um den Auf/Abstieg in einem eigenen Turnier. Dornbirn 1 mit Pascal Fontain/Patrick Köck und St. Pölten mit Michael Schlachtner/Alexander Weiss verbleiben in der 1. Liga. Die nachrückenden jungen Teams aus Dornbirn haben den Sprung in die oberste Spielklasse diesmal noch nicht geschafft.

Österr. Meisterschaft, Auf/Abstieg 1./2. Liga, Spielergebisse: St. Pölten : Sulz/Dornbirn 5 : 0

Dornbirn 1 : Dornbirn 2 6 : 0

St.Pölten : Dornbirn 2 5 : 2

Dornbirn 1 : Sulz/Dornbirn 10 : 5

Dornbirn 2 : Sulz/Dornbirn 6 : 6

St. Pölten : Dornbirn 1 3 : 4

Österr. Meisterschaft, Auf/Abstieg 1./2. Liga, Endstand

Dornbirn 1 Pascal Fontain/Patrick Köck 9 Pkt. 20 : 08 Tore (1. Liga) St. Pölten Michael Schlachtner/Alexander Weiss *) 6 Pkt. 13 : 06 Tore (1. Liga) Dornbirn 3 Simon Buchhäusl/Benjamin Buchhäusl **) 1 Pkt. 08 : 17 Tore (2. Liga) SG Sulz/Dornbirn Bastian Arnoldi ***)/Max Schwendinger 1 Pkt. 11 : 21 Tore (2. Liga)

*) spielt für Manuel Schlachtner

**) spielt für Robert Rutkowski