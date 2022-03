Bettina Steindl stellte am Dienstagabend in "Vorarlberg LIVE" die Expertinnendatenbank für Vorarlberg vor. Sie spricht über den Weltfrauentag und Frauen als Expertinnen.

Seit Anfang Jänner ist die Expertinnendatenbank für Vorarlberg, eine Initiative von engagierten Vorarlbergerinnen, online abrufbar. Mit der Datenbank sollen engagierte Frauen sichtbar gemacht werden. "Es gibt im Bereich Gleichberechtigung noch viel zu tun", sagt Bettina Steindl, Geschäftsführerin von CampusVäre und Mitbegründerin der Initiative am Dienstagabend bei Vorarlberg LIVE.

Unter vorarlberg.speakerinnen.org können sich Expertinnen, Rednerinnen und Fachfrauen aus allen Branchen eintragen und so von Veranstaltern gefunden werden. Das Argument, man hätte keine Frau für einen Auftritt bei einer Veranstaltung, in einer Sendung oder auf einem Podium, gefunden, soll mit der Datenbank entkräftet werden. "Es gibt viele Frauen in Expertenpositionen im Land. Diese sollten sichtbar sein", ist Steindl überzeugt.