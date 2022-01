"Die EU begegnet uns überall"

EU-Youth-Aktivist Dave Kock war am Dienstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE.

Dave Kock wird nicht müde, sich für die Jugend und Europa einzusetzen. Als EU-Youth-Aktivist überreichte der Nüziger gegen Ende des Jahres die Umfrageergebnisse der Kampagne #standforsomething an Politiker. Die Initiative wurde anlässlich der EU-Zukunftskonferenz 2022 von der europäischen Jugendkarte EYCA in Zusammenarbeit mit weiteren Jugendkartenorganisationen aus 16 Ländern ins Leben gerufen. An der Umfrage beteiligten sich 3000 junge Menschen aus ganz Europa und erklärten, was sie sich für ihre Zukunft und für Europa wünschen, was ihre Forderungen sind und welche Informationen sie benötigen, um sich einbringen zu können. Für die Umfrage war Kock im Sommer mit dem Fahrrad in ganz Österreich unterwegs und traf junge Menschen. „Es ging dabei vor allem um die Frage: Was wollen wir in den kommenden zehn bis 15 Jahren wirklich für Europa?“, erklärt Kock am Dienstagabend bei Vorarlberg LIVE.