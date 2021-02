Die ersten zwei Punkte endlich auswärts realisieren

Erstes Auswärtsspiel für den VC Wolfurt nach dem Re-Start

Schwer zu knabbern hatten die Wolfurter an der 2:3 Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Klagenfurt. Eine 2:0 Satz-Führung konnte nicht heimgespielt werden.



Am Samstag folgt ein nächstes Duell von Tabellennachbarn. Erstmals steht dem Re-Start nach 3 Heimspielen in Folge ein Auswärtsspiel an.

Der Weg führt in die Steiermark. Wie schon Klagenfurt sind auch die Weizer ein unbeschriebenes Blatt für die Vorarlberger. Wichtigster Focus in diesem Spiel wird es sein, die guten Spielphasen, die bei jedem Spiel bisher gezeigt wurden, konstant über ein ganzes Spiel zeigen zu können. Sollte dies gelingen, können die Gastgeber sicherlich gefordert werden.

Mit Blick auf die Tabelle würde ein voller Punktgewinn helfen, den Anschluss an das untere Mittelfeld der Tabelle zu schaffen.