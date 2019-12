Die ersten zwei Finalisten im Masters stehen fest

SCR Altach Juniors und Überraschungsteam Wolfurt 1b qualifizierten sich für die Endrunde des Wolfurter Hallenmasters

Der erste Halbfinaltag beim Wolfurter Hallenmasters konnte die Erwartungen voll und ganz erfüllen. Erst im vorletzten Gruppenspiel wurde die Aufstiegsfrage entschieden. Am Ende setzten sich mit den SCR Altach Juniors und Hausherr Wolfurt 1b zwei Klubs durch, während Großwalsertal, Gaißau (beide 1. LK), Satteins und Alberschwende 1b (beide 2. LK) auf der Strecke blieben. Die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler wurde seiner Favoritenrolle gerecht und dominierte das Geschehen auf dem Parkett nach Belieben. Dietrich und Co. siegten in allen neun Partien, wurden zweimal überlegener Gruppensieger und stürmten ohne Niederlage ins Finale. Mit 27:7 weist die junge Truppe auch ein imposantes Torverhältnis auf. Die SCR Altach Juniors stehen nach 2019/4. Rang, 2017/5. Rang, 2015/7. Platz und 2004/3. Rang zum insgesamten fünften Mal in der langen Mastersgeschichte im großen Finale am Dreikönigstag.