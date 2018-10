Die Entscheidung um den Herbsttitel wurde vertagt

Im Spitzenspiel der Frauen Vorarlbergliga zwischen Vorderland 1c und Alberschwende gab es ein 1:1-Remis.

Vorderland 1c kam in Überzahl – Lena Maria Sohm wurde ausgeschlossen – in der vorletzten Minute durch Katharina Fleisch noch zum Ausgleich. Zwei Spieltage sind in der Vorarlbergliga noch zu spielen, Vorderland 1c und Alberschwende rittern um die Halbzeitkrone.