Die Energiewende als Einstiegsaufgabe

Landesrat Daniel Zadra (Grüne) war am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE". Nachdem festgelegt wurde, dass Johannes Rauch der neuer Gesundheitsminister wird, wurde gemeinschaftlich beschlossen, dass Daniel Zadra neuer Landesrat für Umwelt und Mobilität wird.

Die Abhängigkeit Österreichs von Russland in Bezug auf Energie ist aktuell besonders zu spüren. Daniel Zadra sagt, es sei "eine klimapolitsche Notwendigkei, dass wir die Abhängigkeit Schritt für Schritt abbauen". Zu den Gründen der Abhängigkeit sagt er: "Das ist ja nicht gott gegeben". In Österreich gab es "Austro-Oligarchen und Politiker, die die Abhängigkeit verstärken wollten". Er fügt hinzu: "Die wollten das". Als Lösungsansätze sagt er unter anderem, dass jeder Energie sparen kann und fügt hinzu: "Ein Grad weniger spart 6 Prozent Energie".

Im Interview mit Marc Springer sprach Zadra auch über die aktuellen Spritpreise. "Ich freu mich überhaupt nicht, wenn es zu einer Teuerung kommt". Er spricht auch den Anstieg im Weizenpreis an. Er sagt: "Es nimmt ein bedenkliches Ausmaß an". In "Vorarlberg LIVE" erklärt er wieso die Spritpreise so teuer geworden sind: "Da verdienen sich einige Großkonzerne eine goldene Nase damit". Eine zielgerichtete maßnahme ist für ihn die senkung der einkommenssteuer.