Die Einbruchssaison beginnt: Polizei stellt Maßnahmen auf

In den Herbst- und Wintermonaten steigt die Zahl von Einbrüchen in Vorarlberger Wohnungen. Die Polizei geht aktiv dagegen vor und gibt Präventionstipps.

Jährlich verzeichnet die Polizei zur Dämmerungszeit in den Herbst- und Wintermonaten eine deutliche Zunahme von Einbruchsdiebstählen in Wohnräume. Dabei handelt es sich um äußerst sensible Delikte, weil es den eigenen häuslichen und privatesten Bereich betrifft. Deshalb wurden und werden von der Polizei diesbezüglich sehr intensive und besondere Maßnahmen gesetzt. Dabei setzt die Polizei auch stark auf Prävention.