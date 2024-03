Die dumme Augustine

Der Bilderbuchklassiker zum Thema Emanzipation - für Kinder ab 4 Jahren.

Der Autor Otfried Preußler wurde am 20. Oktober 1923 im nordböhmischen Reichenberg geboren. Bevor er sich ganz der Schriftstellerei zuwandte, arbeitete er als Lehrer an einer Volksschule. "Der kleine Wassermann", sein erstes Kinderbuch, wurde 1956 veröffentlicht. Otfried Preußler hat über 35 Bücher geschrieben, die in mehr als 50 Sprachen übersetzt wurden und für die er viele Auszeichnungen erhalten hat. Die weltweite Gesamtauflage seiner Bücher beträgt rund 50 Millionen Exemplare. Otfried Preußler starb am 18. Februar 2013.