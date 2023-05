Die drei Spiele in der österreichischen Bundesliga

Am Spieltag sechs der Meistergruppe sind Salzburg, LASK Linz und Sturm Graz Favorit.

Bundesliga 2022/2023

Meistergruppe 6. Spieltag

Der Ticker vom Spiel A.Wien vs Sturm Graz

FK Austria Wien – SK Sturm Graz Sonntag 14.30 Uhr

Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga drei Saisonduelle gegen den FK Austria Wien – wie zuletzt 1999/2000 (ebenfalls 3). Alle vier BL-Duelle in einer Saison gewann der SK Sturm nur in der Saison 1995/96.

Der SK Sturm Graz traf in der Bundesliga in vier Duellen in Folge gegen den FK Austria Wien mindestens doppelt (insg. 11 Tore). Eine derartige Trefferserie gelang den Steirern gegen die Wiener Austria zuvor nur in den ersten vier Duellen der BL-Historie in der Saison 1974/75 – in mehr noch nie.

Der SK Sturm Graz verlor nur eines der ersten 13 Auswärtsspiele (7S 5U) – wie zuvor nur in der Saison 1997/98 (ebenfalls 1). Der SK Sturm kassierte in den ersten 13 Auswärtsspielen nur acht Gegentore – erstmals so wenige zum Vergleichszeitpunkt und Bestwert aller Teams in dieser Saison der Bundesliga.

Der SK Sturm Graz erzielte sieben Tore nach Hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) – nur der FK Austria Wien (9) und der LASK (8) in dieser BL-Saison mehr. Der SK Sturm Graz hatte in dieser Saison der Bundesliga die meisten Pressingsequenzen aller Teams (557) – das heißt die Steirer erreichten durch ihr Pressing 557-mal, dass ein Spielzug des Gegners nur maximal drei Pässe hatte und noch in deren Hälfte endete.

FK Austria Wiens Haris Tabakovic erzielte im Jahr 2023 in der Bundesliga 12 Tore und war an 13 Toren direkt beteiligt – jeweiliger Höchstwert. Tabakovic erzielte allein im Jahr 2023 vier Doppelpacks – so viele Doppelpacks erzielte innerhalb einer BL-Saison für den FK Austria Wien zuletzt Alexander Gorgon (6) in der Saison 2015/16. Tabakovic erzielte drei seiner 14 Saisontore in Spielen gegen den SK Sturm Graz – so viele wie sonst nur gegen den SK Rapid Wien (ebenfalls 3).

Der Ticker vom Spiel Klagenfurt vs LASK Linz

SK Austria Klagenfurt – LASK Linz Sonntag 14.30 Uhr

Der LASK gewann alle vier Saisonduelle gegen den SK Austria Klagenfurt, neben den drei Siegen in der Bundesliga gab es im Uniqa-Cup-Viertelfinale ein 1:0. Die Linzer Athletiker konnten seit Gründung der Bundesliga erst zweimal fünf Saisonsiege gegen ein Team feiern: 1998/99 gegen den SC Austria Lustenau und 2020/21 gegen den RZ WAC.

Der LASK blieb in den 16 Pflichtspielen (inkl. Regionalliga Mitte) gegen den SK Austria Klagenfurt ungeschlagen (13S 3U), in der Bundesliga blieben die Linzer Athletiker in den fünf Duellen gegen Klagenfurt ungeschlagen und gewannen die letzten drei Spiele in Serie.

Der LASK gewann der Bundesliga jedes seiner letzten fünf Spiele gegen Teams aus Kärnten (3-mal gegen den SK Austria Klagenfurt und 2-mal gegen den RZ Pellets WAC) bei einem Torverhältnis von 19:4 und einem Torschnitt von 3,8 Toren pro Spiel. Gegen kein anderes Bundesland haben die Linzer Athletiker aktuell eine so lange Siegesserie.

Der LASK blieb in den letzten sechs Auswärtsspielen ungeschlagen (2S 4U) und musste in der gesamten Spielzeit erst eine Auswärtsniederlage hinnehmen – 0:1 gegen den SK Rapid Wien in der 15. Runde. In den letzten drei Gastspielen setzte es für die Linzer Athletiker jedoch drei Remis, vier Unentschieden in Folge gab es für den LASK in der Bundesliga zuvor nur 1980 (damals sogar 6 am Stück).

LASKs Felix Luckeneder gewann beim 4:0-Sieg gegen den SK Austria Klagenfurt 12 seiner 13 Kopfballduelle – Saisonrekord eines LASK-Spielers in dieser BL-Saison. Überhaupt gewann in der laufenden Bundesliga-Saison unter allen Verteidigern nur Nicolas Wimmer (147) vom SK Austria Klagenfurt mehr Luftduelle als Luckeneder (97).

Der Ticker vom Spiel Salzburg vs Rapid Wien

FC RB Salzburg – SK Rapid Wien Sonntag 17 Uhr

Der FC Salzburg ist der Bundesliga seit 15 Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (12S 3U). In der Bundesliga-Historie blieb der SK Rapid Wien nur gegen den FK Austria Wien von 2001 bis 2005 (16 Spiele) in so vielen BL-Spielen in Folge sieglos.

Der FC Salzburg ist der Bundesliga seit 13 Heimspielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (11S 2U) – nur der FK Austria Wien blieb gegen Rapid in BL-Heimspielen so lange ungeschlagen (13 Spiele von 1975 bis 1981), kein Team länger.

Der SK Rapid Wien punktete in zwei der drei Saisonspiele gegen den FC Salzburg nach 0:1-Rückstand (2U) – den restlichen 10 Teams gelang dies in dieser Saison der Bundesliga zusammen nur ein einziges Mal; dem FK Austria Wien am 9. April 2023 (3:3).

Der FC Salzburg ist seit der 2. Runde (1:2 gegen den SK Puntigamer Sturm Graz ) in der Bundesliga ungeschlagen (18S 7U). So lange blieben die Salzburger zuvor nur von Dezember 2012 bis November 2013 ungeschlagen (damals 33 Spiele – Bundesliga-Rekord).

Der FC Salzburg erzielte 15 Tore in der Schlussviertelstunde – nur der SK Rapid Wien (16) in dieser Saison der Bundesliga mehr. Salzburg kassierte 41% der Gegentore in der Schlussviertelstunde – kein anderes Team in dieser BL-Saison mit einem so hohen Anteil.

Tabelle:

1.FC RB Salzburg 27 19 7 1 58:17 36

2. SK Sturm Graz 27 17 6 4 46:22 33

3. LASK Linz 27 13 10 4 49:32 30

4. SK Rapid Wien 27 11 5 11 43:37 21

5. FK Austria Wien 27 10 8 9 48:44 19