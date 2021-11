Die Dosis macht das Gift

Bernhard Amann erzählt in "Vorarlberg LIVE", warum er von den Grünen enttäuscht ist.

In der Schweiz wird die Legalisierung von Cannabis derzeit intensiv diskutiert und in Deutschland ist es ein Punkt in den Koalitionsverhandlungen. Und diesmal nicht nur der Konsum von Cannabis, sondern auch der Anbau, Verkauf und die Produktion. Bernhard Amann zeigt sich begeistert und kritisiert, dass es in Österreich nach wie vor kriminalisiert wird. "Deutschland ist auf einem guten Weg, mit realisitischen Vorschlägen. Ich bin davon überzeugt, dass das Verbot auch bei uns fallen wird, das Gesetz ist noch aus dem Jahr 1961."