Die Daten gehören den Mitgliedern

ÖAMTC-Bereichsleiter Jürgen Wagner über die Vorteile der Digitalisierung beim größten Autofahrerclub Österreichs.

Digitalisierung beim ÖAMTC

Was für eine Rolle spielt die E-Mail-Kommunikation?

„Wir bieten für unsere Mitarbeiter in der ÖAMTC Vorarlberg Akademie extra einen sogenannten ,digi-fit‘-Lehrgang an“, informiert Jürgen Wagner vom ÖAMTC in Vorarlberg im VOL.- AT-Interview. „Es geht darum, wie unsere Mitarbeiter die neuen Technologien unseren Mitgliedern erklären, beibringen oder einfach helfen können.“ Bei allen Anstrengungen rund um das Thema Digitalisierung beim ÖAMTC stehe allerdings immer der Nutzen für die Mitglieder oder das Unternehmen selbst im Vordergrund.

Was steckt hinter "Smart Connect"?

E-Mail und Social Media

Die E-Mail spielt beim ÖAMTC nach wie vor eine wichtige Rolle, wenn es um den direkten Kontakt und Dialog mit den Mitgliedern geht. Es sei für viele Mitglieder noch immer der primäre Weg, um mit den Experten des Autofahrerclubs in Verbindung zu treten, egal ob es sich um eine Beschwerde, Lob oder technische Anfrage handelt. „Wir bearbeiten alle eingehenden E-Mails nach Möglichkeit noch am gleichen Tag oder spätestens am nächsten Arbeitstag. Hier haben wir uns selbst sehr hohe Qualitätsmaßstäbe gesetzt, die auch kontrolliert werden, aber immer im Sinne des Mitarbeiters und Nutzers“, konstatiert Wagner.

Wie wichtig ist Social Media?

Praktische ÖAMTC-Apps

Im Zentrum des digitalen Portfolios steht neben der klassischen Homepage sicher die ÖAMTC-App, die für Mitglieder mit zahlreichen Vorteilen aufwartet. Wo kann man am billigsten tanken? Gibt es einen Stau oder eine Baustellensperre auf meinem Weg nach Hause oder wo befindet sich der nächste Parkplatz? Diese und weitere Services bietet die App auf einen Blick an. Mitglieder können zudem ihre ÖAMTC-Daten hinterlegen und im Notfall mit nur einem Klick Hilfe anfordern. Besonders beliebt sind aber auch sogenannte „Special Interest“- Apps wie „Meine Reise“ mit Checklisten -, Reisekasse- und Routenfunktion , „Führerscheintest“, „Drohnen-Info“ oder „Fahrradchampion“.

Datenschutz: Was passiert mit den User-Daten?

„Smarter“ Service

Im Vorjahr hat der ÖAMTC mit Smart Connect einen neuen digitalen Service entwickelt. Damit können auch ältere Fahrzeuge über eine OBD-Schnittstelle mit Hilfe eines Connectors zum Connected Car werden. „Man kann seine Fahrzeugdaten direkt am Smartphone abrufen. In der App werden die Vitaldaten des Autos angezeigt, wie zum Beispiel der Batteriestand, Reifendruckkontrolle oder man kann es auch als Fahrtenbuch verwenden“, erklärt Wagner. „Dabei ist uns besonders wichtig, dass die Daten in den Händen der Kunden bleiben. Wir speichern diese nicht und löschen sie wieder“, so der ÖAMTC-Experte abschließend.