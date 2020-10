Champions League Auslosung: Salzburg erwischt Horror-Gruppe mit Bayern und Atletico

Alle Gruppen für die neue Saison sind ausgelost. Real, Juve oder ManCity bekommen es mit diesen Teams zu tun.

Nach dem Triumph gestern über Maccabi Tel Aviv erfuhren die Salzburger bereits am (heutigen) Donnerstag bei der Auslosung in Genf ihre Gegner.

Die schwere Salzburg-Gruppe in der CL Saison 2020/21:

Das hat die am Donnerstagabend in Genf vorgenommene Auslosung ergeben. Als Glücksengerl fungierten Ex-Chelsea-Stürmer Didier Drogba und der ehemalige französische Teamspieler Florent Malouda. Genf. Die Gruppenphase der Königsklasse startet am 20. und 21. Oktober. Die Salzburger wurden aus Topf drei gezogen. Schon in der Vorsaison war Salzburg bei seiner Königsklassen-Premiere gegen den Titelverteidiger, zum damaligen Zeitpunkt Liverpool, gelost worden. Alle drei Gegner in der aktuellen CL-Saison sind für die Bullen fußballerisches Neuland.