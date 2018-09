Die Chance aufs Finale

Für Zurcaroh aus Götzis soll beim "America's got Taltent"-Halbfinale ein Traum wahr werden.

Heute Nacht geht es für Zurcaroh darum, ein weiteres Mal das amerikanische TV-Publikum von den unbestritten vorhandenen Show-Talenten zu überzeugen. Die Akrobatikgruppe wird in den frühen Morgenstunden des Mittwochs beim Halbfinale von „America‘s got Talent“ antreten: fünf Plätze für das große Finale am 18. September werden unter den elf Halbfinalisten verteilt. Aufgrund der bisherigen Auftritte gehören die Götzner zu den Favoriten.