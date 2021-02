Die Bulldogs sind zurück auf der Siegerstraße

Mit dem 4:3-Heimsieg nach Verlängerung beendeten die Bulldogs aus Dornbirn die kurze Niederlagenserie. Jevpalovs gelang der entscheidende Treffer.

Mit Neuzugang Pavlovs gingen die Dornbirner heute in das schwere Duell mit dem Tabellendritten Fehervar. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der sich beide Teams vorsichtig abtasteten, verpassten die es die Bulldogs in Überzahl in Führung zu gehen. Kurz vor Drittelende machte es Fehervar besser - nachdem in der 19. Minute noch die Latte rettete, gelang Erdely sechs Sekunden vor der Pausensirene im Powerplay das 0:1.