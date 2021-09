Die Bregenzerwälder Tennismeister stehen fest

Die besten Cracks aus der Region schwangen bei der 6. Sport Gotthard Wälder Tennismeisterschaft das Racket.

Andelsbuch. Der UTC Andelsbuch war heuer der Ausrichter des beliebten Turniers, an dem sich heuer knapp 150 Tennisspieler(innen) aus 13 Vereinen in bis zu drei Bewerben beteiligten. Einen Monat lang ging es in den acht Kategorien um den Einzug in die Endspiele, die bei besten Bedingungen auf der Anlage des Veranstalters zur Austragung kamen.