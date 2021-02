"Die Bombe platzt" - FPÖ mit mysteriösem Countdown

Ein Countdown auf der Webseite der FPÖ "tuesfuermich.at" endet am heutigen Montag um 11 Uhr. Kurz davor startet eine Pressekonferenz der Freiheitlichen.

Der Name der Webseite ist eine Anspielung auf den Chatverlauf in der Causa Blümel - SMS von Finanzminister Gernot Blümel an den Generalsekretär des Finanzministeriums Thomas Schmid. "Die Bombe tickt" ist auf der Seite zu lesen, ein Anmeldeformular verspricht "Bleiben Sie informiert".