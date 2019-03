Die besten Turn-10 Schulsportler wurden gekürt

Die besten Schulen des Vorarlberger Turnsports ermittelten in der MS Wolfurt die Landessieger.

An den Turn10-Wettkämpfen beteiligten sich 216 Aktive. Vertreten waren die MS Hard am See, das BG Dornbirn, BG Feldkirch Rebberggasse, die MS Zwischenwasser, MS Höchst, BG Lustenau, MS Rankweil Ost, MS Koblach sowie die Gastgeber der Mittelschule Wolfurt.

Am Start waren 162 Mädchen in 27 Klassen-Teams sowie 54 Burschen in neun Mannschaften. Drei Klassensiege gingen an die MS Zwischenwasser; je zwei Goldmedaillen holten die MS Hard am See und das BG Lustenau, ein Titel ging an die MS Wolfurt.