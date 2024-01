Die Besten der Vorarlberger Kreativbranche: Neue Ausstellung im designforum!

Entdecken Sie ab sofort die neueste Ausstellung im designforum Vorarlberg: Der Vorarlberger Kreativpreis 2023 präsentiert die besten kreativen Projekte des Landes und zeigt die immense Vielfalt der Kreativbranche in Vorarlberg.

Dornbirn. Auf der Suche nach den besten kreativen Projekten des Landes richtet die Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer Vorarlberg seit 2005 den Vorarlberger Werbepreis aus. 2017 fand der AdWin zum siebten und letzten Mal in altbekannter Form statt. 2023 war es dann wieder soweit: Nach einer strategischen Neukonzeptionierung, und einer coronabedingten Pause, waren alle Mitglieder der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation und jeder kreative Kopf, der in Vorarlberg eine Arbeit publiziert hatte, eingeladen, sich mit den Besten der Besten zu messen.

Die Besten der Besten: 270 Arbeiten in 14 Kategorien

Eingereicht wurden insgesamt 270 Arbeiten von 66 kreativen Unternehmen in 12 Kategorien und 2 Zusatzkategorien, die sich einer interdisziplinären, unabhängigen Jury mit anerkannten Fachleuten stellten. Ausgezeichnet wurden pro Kategorie die drei besten Projekte, in der Kategorie Grafik Design gab es sogar zwei 3. Plätze. Fachgruppenobmann Martin Dechant erläutert die Bedeutung des Kreativpreises: „Wir sind tagtäglich mit einer Vielzahl an Werbebotschaften konfrontiert und unser Kreativpreis zeigt nicht nur eindrücklich, welche davon aus Vorarlberg kommen, sondern auch geballt, wie stark unsere Branche ist. Sich als Unternehmen auf eine Agentur oder externen Kreativen zu verlassen, lohnt sich.“

Ausstellung im designforum Vorarlberg: Kreativität zum Anfassen

Nach der offiziellen Verleihung im September 2023 werden die insgesamt 43 Arbeiten mit einer eigenen Ausstellung im designforum Vorarlberg nun der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Die Projekte in den Kategorien Audio, Bewegtbild, Dialog Marketing, Digital, Event, Grafik Design, Kampagne, Out of Home, POS Messearchitektur, Print, PR, Verpackungsdesign, Fotografie Auftrag und Fotografie Freie Arbeit machen das Leistungsspektrum und die Vielfalt der Kreativbranche in Vorarlberg deutlich. Katharina Kleiter, operative Leitung designforum Vorarlberg: „Mit der Ausstellung der Siegerprojekte in das designforum Jahr 2024 zu starten, ist ein toller

Auftakt. Es hat große Freude gemacht, gemeinsam mit dem Ausstellungsteam die Arbeiten

aufzubereiten und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Quer durch alle 14 Kategorien wird sichtbar, was für ein immenses Potenzial an Kreativschaffender in Vorarlberg vorhanden ist.“ Die Ausstellung im designforum Vorarlberg ist bis einschließlich 25. April 2024 bei freiem Eintritt zu sehen. Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat finden öffentliche Führungen durch die Ausstellung statt.