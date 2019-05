Die Beschäftigung mit den Bienen ist altersunabhängig.

Der Bienenzuchtverein Ludesch stellt heute eine Jung-Imkerin und einen Senior-Imker aus Ludesch vor.

Karl Mersa ist sicher das älteste Mitglied des Bienenzuchtverein Ludesch, wie Obmann Simon Weinold feststellt. Seit über 50 Jahren ist er Imker, allerdings hat er 2018 altersbedingt, mit schwerem Herzen, mit der Imkerei aufgehört. Zu letzt betreute er zehn Völker, früher hatte er bis zu 40 Völker, die er auch mit einem Spezialanhänger transportierte. So zog er mit seiner summenden Schar vom Walgau bis ins Klostertal und ins Montafon, sogar in Gargellen hatte er ein Bienenhäuschen. Für ihn war die Imkerei, trotz der vielen Arbeit und neben seinem Beruf, immer Hobby. In der Imkerei war er immer für alles Neue offen, seine Kontakte hatte er in ganz Österreich. Das kam daher, dass er immer wieder den Kontakt mit innovativen Kollegen suchte und so war sein Wissen immer auf dem neuesten Stand. Und noch heute kommen jüngere Kollegen zum ihm um von seinem Wissen zu profitieren. Für seine Verdienste um das Wohl der österreichischen Bienenwirtschaft wurde er 2019 mit der bronzenen „Weippl-Medaille“ ausgezeichnet.