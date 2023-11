Die beliebtesten Hochzeitskirchen in Vorarlberg

Eine Hochzeit findet nur einmal im Leben statt. Deshalb hat diese besondere Zeremonie einen unvergleichlichen, traumhaften Ort verdient. Die Katholische Kirche Vorarlberg bietet eine große Auswahl an bezaubernden Kirchen und Kapellen zum Heiraten.

Unvergessliche Orte für den Bund fürs Leben

Von der Basilika Maria Bildstein, der Pfarrkirche zur heiligsten Dreifaltigkeit in Schwarzenberg über die alte Pfarrkirche St. Nikolaus in Lech, die Kapelle Maria Hilf in Frastanz bis hin zur Pfarrkirche St. Martin in Feldkirch-Tisis – in Vorarlberg gibt es unzählige traumhafte Kulissen, die Platz bieten für eine kirchliche Trauung. Doch nicht nur die Lage und Architektur sind entscheidend, sondern auch die Größe: Ob für eine intime Trauung mit einer kleinen Hochzeitsgesellschaft oder für eine große, pompöse Hochzeit, es gibt für jede Gästeanzahl das passende Gotteshaus in Vorarlberg.