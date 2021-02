Die beiden Cortina Top-Torschützen in den Griff bekommen

Am Aschermittwoch Abend empfängt der EC Bregenzerwald im Messestadion Dornbirn das nächste italienische Top Team.

Vergangenen Mittwoch kehrten die Juurikkala Schützlinge nach vier Niederlagen in Serie gegen Fassa wieder auf die Siegerstraße zurück. Das freie Wochenende wurde von den Spielern genutzt, um die eigenen Akkus wieder aufzuladen. So konnte man am Montag ausgeruht in die Vorbereitung für die letzte Etappe des Grunddurchgangs starten. Für Aschermittwoch ist ein Heimspiel gegen Cortina angesetzt, das Team vom Olympiaaustragungsort von 1956 reist ebenfalls mit einem Sieg im Gepäck an. Die Venetier haben in der bisherigen Saison ein Spiel mehr wie ihre Gastgeber absolviert und liegen mit vier Punkten Vorsprung auf dem 6. Tabellenplatz. Der drittstärksten Offensive der Liga fehlen nur noch zwei Tore, um die Hundert voll zu machen. Nicht ganz unschuldig daran sind die beiden Sturmpartner Mike Cazzola und Remy Giftopoulos, die sich gemeinsam für ein Drittel der Treffer verantwortlich zeichnen.