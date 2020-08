Die Austria Lustenau Jugend fordert routiniertes Wolfurt

Der Liveticker vom Spiel Austria Lustenau Amateure vs FC Wolfurt

Zwei Drittel der Formation sind Neuverpflichtungen, so soll auch Matija Milosavljevic nicht nur für Ruhe und Stabilität in der Defensive sorgen, auch in der Offensive wennmöglich Akzente setzen. Liechtenstein U-21-Nationalspieler Fabian Unterrainer, der von Altach nach Lustenau wechselte, fehlt wegen einem Muskelfaserriss. Außenbahnspieler Hüdaverdi Mutlu nimmt nach seiner schweren Knieverletzung vorerst noch auf der Bank Platz wird aber in der zweiten Hälfte zum Einsatz kommen. Youngster David Ljevar von der AKA Vorarlberg erhält gegenüber dem Altacher Schlussmann Lukas Brotzge den Vortritt, weil Brotzge aus Urlaubsgründen noch Trainingsrückstand aufweist. Wichtig für Michael Kopf ist auch das seine Elf so wenig wie möglich Standardsituationen zulässt. In Wolfurt besteht nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Rotenberg kein Grund die Startformation zu verändern. Spielmacher Benjamin Neubauer könnte aber von Beginn weg spielen. „Gegen die junge starke Mannschaft wollen wir mit einer starken Vorstellung den Erfolgstrend fortsetzen“, so Wolfurt Trainer Joachim Baur.