Die Austria bleibt auch nach 3 Spielen ungeschlagen

Nach einem 2:1-Heimsieg gegen den FC Liefering steht die Lustenauer Austria weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Nach zwei Siegen in den ersten zwei Runden der neuen Saison ging es für die Lustenauer Austria heute zu Hause gegen den FC Liefering. Dabei mussten die Hausherren verletzungsbedingt auf Goalgetter Haris Tabakovic verzichten. Nach einer Anfangsphase, in der vor allem die Gäste aus Liefering das bessere Team waren, gelang den Lustenauern in der 24. durch Pius Grabher die überraschende 1:0-Führung. Diese währte jedoch nicht lange, denn Daniel Owusu glich nur zwei Minuten später aus. In weiterer Folge vergaben beide Mannschaften gute Chancen bis Wallace in der 39. Minute doch noch vor der Pause auf 2:1 erhöhte.