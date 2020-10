Die Aufstiegsfrage wird im Nachbarschaftsduell geklärt

Große Spannung vor dem Nachbarschaftsduell in der Eliteliga zwischen SW Bregenz und FC Lauterach

Der Liveticker mit Fotos, Videos vom Spiel SW Bregenz vs Lauterach

Das Topspiel in der VN.at Eliteliga Vorarlberg steigt heute (16 Uhr) im Immo-Agentur-Stadion in der Vorarlberger Landeshauptstadt. Nur mit dem fünften Heimsieg in dieser Meisterschaft bleibt für den Dritten SW Bregenz gegen den Zweiten FC Lauterach die Chance auf den zweiten Aufstiegsplatz für das Meister Play-off in der Regionalliga West intakt.