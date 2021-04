Die aktuellen Zahlen für Vorarlberg

Stand: Sonntag, 25. April 2021, 16 Uhr. Das sind die aktuellen Coronazahlen für Vorarlberg.

Wie das Dashboard des Gesundheitsministeriums zeigt, liegt die aktuelle Inzidenz in Vorarlberg bei 240. Damit hat sich diese im Vergleich zum Vortag schon wieder stark nach oben bewegt.

Corona-Infektionen: Zahlen steigen und ein weiteres Todesopfer

Die Zahlen für den Bregenzerwald

Weitere Zunahme von Covid-19-Positiven im Bregenzerwald. In Schwarzenberg gibt es aktuell 47 Corona positive, in Egg sind es 45 und in Andelsbuch 43.