Die aktuelle Lawinenlage

So hoch ist die Lawinengefahr in Vorarlberg.

Der aktuelle Lawinenlagebericht für Vorarlberg. Herausgegeben täglich um 18 Uhr für den jeweiligen Folgetag.

Lawinenlagebericht für Mittwoch, 1. Februar 2023, gültig für Bregenzerwaldgebirge, Lechtaler Alpen, Verwall, Silvretta, Rätikon Ost, Lechquellengebirge, Rätikon West und Allgäuer Alpen.

Lawinenwarnstufe: 2 von 5

Frische Triebschneeansammlungen sind stellenweise störanfällig. Gefahrenstellen befinden sich im kammnahen Steilgelände aller Expositionen sowie in eingewehten Rinnen und Mulden und hinter Geländekanten. Einzelne Wintersportler können meist kleine Lawinen auslösen. Zudem sind oberflächennahe Schichten in eingewehten Rinnen und Mulden, hinter Geländekanten oder auch an Übergängen von weniger zu mehr Schnee insbesondere mit großer Zusatzbelastung zu stören. Wummgeräusche und Risse in der Schneedecke sind Gefahrenzeichen. Wenn ausgelöste Lawinen in tiefere Schichten der Altschneedecke durchreißen, können diese auch mittlere Größe erreichen. Weiters sind teilweise auch an steilen, selten befahrenen Schattenhängen hoher Lagen tieferliegende Schwachschichten im Altschnee mit großer Zusatzbelastung störbar.

Schneedeckenaufbau

Mit etwas Neuschnee und starkem West- bis Nordwestwind entstehen an allen Expositionen weitere, störanfällige Triebschneeansammlungen. Exponierte Grate und Rücken sind oft abgeblasen und schneefrei. Vor allem in mittleren Lagen liegt der Neu- und Triebschnee oft auf Oberflächenreif. Südseitig in höherer Lagen oft auf einem brüchigen Schmelzharschdeckel und nordseitig an windgeschützten Hängen auf weichen Schichten und/oder Oberflächenreif. Die Bindung des Neu- und Triebschnees zur Altschneeoberfläche ist daher nur mäßig bis schwach. In Kamm- und Passlagen, hinter Geländekanten sowie im windbeeinflussten Gelände sind mit zunehmender Seehöhe ältere Triebschneeansammlungen anzutreffen. Solche sind teils nur mäßig mit der Altschneeoberfläche oder innerhalb von Zwischenschichten verbunden. In Hochlagen sind vor allem in steilen Schattenhängen teilweise noch Schwachschichten in der Schneedecke vorhanden. Diese Gefahrenstellen sind von außen nicht erkennbar.

Wetter

Nacht: Trübe bis stark bewölkte Nacht. Im Bergland schneit es zeitweise leicht. Die Schneefallgrenze liegt um 800 m. Mittwoch: Überwiegend starke Bewölkung lässt am Mittwoch kaum Sonne zu und sorgt ab einer Höhenlage von rund 1500 m für stark eingeschränkte Sichten. Dazu schneit es vor allem im Bregenzerwaldgebirge, in der Arlbergregion und im Verwall zeitweise leicht. Starker Wind aus West bis Nordwest verstärkt das Kälteempfinden. Temperatur in 2000m: -5 Grad, Höhenwind: stark bis stürmisch aus West bis Nordwest.

Tendenz

Mit zunehmendem Schneefall und starkem bis stürmischem Nordwestwind steigt die Lawinengefahr verbreitet deutlich an.