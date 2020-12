Die aktuelle Lage auf Österreichs Intensivstationen

"Die Spitäler brauchen eine spürbare Entlastung", fordert Gesundheitsminister Anschober einmal mehr. Die Pressekonferenz beginnt um 9 Uhr.

Die Bundesregierung hatte am Mittwoch eindringlich an die Bevölkerung appelliert, das Angebot der Corona-Massentests stärker in Anspruch zu nehmen. Auch wenn der harte Lockdown gewirkt habe, seien die Infektionszahlen in Österreich weiterhin "extrem zu hoch", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober nach dem Ministerrat.