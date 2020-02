Die 7. com:bau in Dornbirn: Größte Baumesse der Vier-Länder-Region eröffnet

Am Freitag öffnete die 7. com:bau in Dornbirn ihre Tore. Die Baumesse ist Dreh- und Angelpunkt für Dienstleister und interessierte Besucher rund um die Themen Architektur, Bauhandwerk, Energie und Immobilien.

In den acht bespielten Hallen erwarten die Besucher rund 250 Aussteller aus acht verschiedenen Bereichen, sowie zwei Sonderausstellungen und das "bau:forum" der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg. Die com:bau bietet eine Besucherführung durch alle Phasen des Bauens – von der Planung bis zur Umsetzung. Erstmals erweitern auch "bau:steller" aus dem Küchensegment den Ausstellungsbereich.

Nachhaltige Baustoffe

Die beiden Sonderausstellungen widmen sich dieses Jahr der Thematik nachhaltiger und gesunder Materialien. In der Halle 14 gibt bereits zum dritten Mal die Sonderausstellung „Bau mit Lehm“ Einblick in die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des modernen Baustoffs. In täglich stattfindenden Vorführungen werden den Besuchern die Facetten von Lehm als Baumaterial nähergebracht.