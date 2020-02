Die 5 höchsten Krane der Welt: Liebherr Nummer 1

Daneben wirkt der Stephansdom in Wien recht klein: Die fünf höchsten Krane der Welt starten bei 204 Meter. Mit dabei und führend ist Baumaschinenhersteller Liebherr.

Ob für den Aufbau von Windkraftanlagen und Hochhäusern oder allgemein das Heben von schweren Lasten, Krane, wie sie in der Mehrzahl fachsprachlich genannt werden, sind unentbehrlich. Die Auktionsplattform Surplex GmbH stellt im Ranking die fünf höchsten Krane der Welt vor.

Das sind die fünf höchsten Krane der Welt. (c) Surplex

Das Ranking

Größter Kran der Welt von Liebherr

In dem Ranking sind nur zwei Hersteller vertreten, Liebherr und Terex. Liebherr International Deutschland GmbH ist dabei nicht nur der Hersteller des Kranes auf Platz 4, Modell Liebherr LR 11000, welches 220 Meter hoch ist. Das internationale Unternehmen mit Gesellschaft in Österreich und einer Zweigstelle in Nenzing ist auch der Hersteller des weltweit höchsten Krans. Der Liebherr LR 13000, der 246 Meter hoch ist.