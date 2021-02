Die 5 besten Kochbücher von Jamie Oliver

"Das Buch" präsentiert fünf Bücher von Jamie Oliver - leckere Rezeptideen für jeden Anlass. Jetzt versandkostenfrei online bestellen.

1. "7 Mal anders"

Jedes Rezept kommt mit höchstens 8 Zutaten aus. Mindestens 70% der Rezepte sind absolut alltagstauglich: Sie sind einfach umzusetzen und in Bezug auf die enthaltenen Nährstoffe perfekt ausgewogen. Damit sind Sie für jeden Wochentag gerüstet. Von Alles-auf-einem-Blech-Gerichten über klassische Familien-Favoriten, tiefkühlfreundlichen Gerichten zum Einfrieren auf Vorrat bis hin zu Take-away-Food nachgekocht - dieses Kochbuch ist randvoll mit Inspirationen für Ihre Alltagsküche. Ran an den Herd! "7 Mal anders" ist das alltagstauglichste Kochbuch, das Jamie je geschrieben hat.

2. "Jamie kocht Italien"

Mit Jamie Oliver auf nach Bella Italia! In seinem neuen Italien-Kochbuch holt Starkoch Jamie Oliver die Leidenschaft Italiens mit 140 italienischen Rezepten aus allen Regionen direkt in Ihre Küche."Jamie kocht Italien" ist ein Loblied auf das italienische Essen. Das Buch enthält 140 Rezepte in Jamies leicht verständlichem Stil über Antipasti, Salate, Suppen, Fleisch, Pasta, Fisch, Reis, Brot, Beilagen, Desserts und alle Grundlagen und italienischen Hintergrund-Informationen, die Sie brauchen