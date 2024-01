Tacos, Burritos, Steaks - die lateinamerikanische Küche hat so einige Spezialitäten zu bieten. Hier finden Sie die 10 beliebtesten lateinamerikanischen Restaurants in Vorarlberg.

Widos

Das Widos in Bürs begeistert mit seiner kulinarischen Vielfalt und der Liebe zum Detail seine Gäste. Hier treffen internationale Küche und regionale Zutaten aufeinander und sorgen für unvergessliche Geschmacksmomente. Von deftigen Burgern über mexikanische Speisen bis hin zu vegetarischen Delikatessen – hier finden alle ihr Lieblingsgericht.

Frühstück: Montag bis Freitag von 08:00 - 11:00 Uhr locken verschiedene Frühstücksvariationen die Gäste an. Jeden Samstag von 09:00 - 11:30 Uhr gibt es zudem ein "All you can eat"-Buffet für 19,80 €.

Montag bis Freitag von 08:00 - 11:00 Uhr locken verschiedene Frühstücksvariationen die Gäste an. Jeden Samstag von 09:00 - 11:30 Uhr gibt es zudem ein "All you can eat"-Buffet für 19,80 €. Mittagessen: Jede Woche gibt es zwei Menüs - darunter auch ein Veggi Menü.

Jede Woche gibt es zwei Menüs - darunter auch ein Veggi Menü. Abendessen: Genießen Sie internationale Küche gepaart mit mexikanischer Raffinesse - etwa den beliebten "Vorarlbörger" (13,60 €) mit Rindfleisch, Bergkäse, Vogerlsalat, Tomaten, Kartoffelrösti, Speckstreifen und Kürbisemulsion im Brioche-Brötchen.

Wichtige Infos

Von deftigen Burgern über mexikanische Speisen bis hin zu vegetarischen Delikatessen – hier finden alle ihr Lieblingsgericht. ©Screenshots Widos (www.widos-happiness.at/de/home/)/Canva (Symbolbilder)

EL DORADO Steakhouse

Im Herzen von Götzis bietet das EL DORADO Steakhouse eine besondere Kombination aus mediterraner und südamerikanischer Küche. Die Speisekarte bietet eine Vielfalt an Fleischspezialitäten, darunter auch das mit Blattgold verzierte Lomo El Dorado.

Breite Auswahl: Neben klassischen T-Bone-Steak oder Pfeffersteak gibt es auch Pasta-Variationen.

Neben klassischen T-Bone-Steak oder Pfeffersteak gibt es auch Pasta-Variationen. Getränkevielfalt: Ob Wein, Whiskey, Rum, Cognac, Bier, Gin oder alkoholfreie Getränke - hier hat man die Qual der Wahl.

Wichtige Infos

Die Speisekarte bietet eine Vielfalt an argentinischen Fleischspezialitäten. ©Screenshots EL DORADO (www.eldorado-steakhouse.at)/Canva (Symbolbilder)

Helldone's Burriteria

Im Herzen von Feldkirch erwartet Streetfoodfans eine kulinarische Entdeckungsreise nach Mexiko! Ob Nachos, Burritos oder Tacos - Helldone's Burriteria bietet eine vielfältige Auswahl an mexikanischen Köstlichkeiten. Die Speisekarte bietet eine Vielzahl an Aromen und Geschmacksnoten. Ob knackige Nachos oder saftige Burritos – hier schmeckt man die Hingabe zur mexikanischen Küche in jedem Bissen.

Authentisch & köstlich: Die Gerichte wie Tacos und Quesadillas sind nicht nur klassisch mexikanisch, sondern auch geschmacklich top.

Die Gerichte wie Tacos und Quesadillas sind nicht nur klassisch mexikanisch, sondern auch geschmacklich top. Für alle etwas dabei: Von vegetarischen und veganen Optionen bis hin zu Fleischspezialitäten – hier kommen alle auf ihre Kosten.

Von vegetarischen und veganen Optionen bis hin zu Fleischspezialitäten – hier kommen alle auf ihre Kosten. Innovative Bestellmethode: Bestellt wird hier per Bestellterminal und digitaler Speisekarte. Große Bildschirme und Tablets machen den Bestellvorgang zum Kinderspiel.

Wichtige Infos

Ob knackige Nachos oder saftige Burritos – hier schmeckt man die Hingabe zur mexikanischen Küche in jedem Bissen. ©Screenshots Helldone's Burriteria (www.helldones-burriteria.com)/Canva (Symbolbilder)

GAUCHO

Im GAUCHO in Fußach können Sie Fleischspezialitäten der argentinischen Küche genießen. Von einer breiten Palette an hochwertigen Steaksorten bis hin zu Riesengarnelen mit Reis erwartet die Gäste in diesem Steakhaus in Fußach ein vielfältiges Angebot an Speisen.

Steakvielfalt: Von Filet über Rumpsteak bis zum Hufsteak – hier gibt es Fleisch in verschiedenstes Varianten.

Von Filet über Rumpsteak bis zum Hufsteak – hier gibt es Fleisch in verschiedenstes Varianten. Mehr als nur Steaks: Auch Fischfans kommen mit Gerichten wie Lachssteak oder Riesengarnelen mit Reis auf ihre Kosten.

Auch Fischfans kommen mit Gerichten wie Lachssteak oder Riesengarnelen mit Reis auf ihre Kosten. Für Zuhause: Argentinisches Bier und rohes Rindfleisch können hier auch zum Mitnehmen gekauft werden.

Wichtige Infos

Die Gäste erwartet eine breite Palette an hochwertigen Steaksorten. ©Screenshots Facebook (Argentinisches Steakhaus Gaucho)/Canva (Symbolbilder)

Patagonia

Das Patagonia in Gaißau begeistert als authentisches argentinisches Steakhaus, das mit unübertroffener Fleischqualität und argentinischer Gastfreundschaft überzeugt. Das kulinarische Angebot des Patagonia ist geprägt von argentinischen Klassikern.

Fisch & Co.: Neben den köstlichen Fleischgerichten können Gäste sich unter anderem auch auf Garnelen in Knoblauchsauce oder gegrillte Garnelen mit Spinat freuen.

Neben den köstlichen Fleischgerichten können Gäste sich unter anderem auch auf Garnelen in Knoblauchsauce oder gegrillte Garnelen mit Spinat freuen. Nachtisch: Die argentinischen Pfannkuchen mit Milchkaramell oder das Tartufo sind süße Highlights, die den Gaumen verzaubern.

Die argentinischen Pfannkuchen mit Milchkaramell oder das Tartufo sind süße Highlights, die den Gaumen verzaubern. Getränkeauswahl: Vom Carajillo über das Patagonia-Bier bis hin zu erlesenen Weinen – hier finden alle das passende Getränk.

Wichtige Infos

Das kulinarische Angebot des Patagonia ist geprägt von argentinischen Klassikern, die durch Frische und Qualität überzeugen. ©Screenshots Instagram (Steakhouse Patagonia)/Canva (Symbolbild)

Salvador Bistro

Im Herzen von Altach bietet das Salvador Bistro eine kulinarische Reise mit orientalischer und mexikanischer Kochkunst. Die Speisekarte im Salvador Bistro vereint vor allem mexikanische und orientalische Spezialitäten, bietet aber auch Burger oder Schnitzel.

Mexikanisch: Ob Nachos, Tacos, Burritos oder Fajitas bietet eine Menge mexikanischer Gerichte - natürlich auch mit vegetarischen und veganen Varianten.

Ob Nachos, Tacos, Burritos oder Fajitas bietet eine Menge mexikanischer Gerichte - natürlich auch mit vegetarischen und veganen Varianten. Orientalisch: Shawarma, Pide, Falafel, Köfte und Kebap sorgen ebenfalls für eine kulinarische Genussreise.

Shawarma, Pide, Falafel, Köfte und Kebap sorgen ebenfalls für eine kulinarische Genussreise. Bequem bestellen: Dank App & Lieferservice können die Speisen auch Zuhause genossen werden.

Wichtige Infos

Die Speisekarte im Salvador Bistro vereint mexikanische und orientalische Spezialitäten, bietet aber auch Burger oder Schnitzel. ©Screenshot Facebook (Salvador bistro)/Canva (Symbolbilder)

Taco Taco

Im Herzen von Lustenau lädt das Taco Taco - Food & Drinks dazu ein, in die Welt der mexikanischen Gastronomie einzutauchen. Die Speisekarte des Restaurants ist eine Hommage an die Vielfalt Mexikos – von würzigen Tacos bis hin zu saftigen Burritos findet man hier alles, was das Herz begehrt.

Spezialitäten aus Mexiko: Ob Tacos, Burritos, Quesadillas, Burger, Steaks in verschiedenen Variationen oder Salatbowls - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Neben Fleischgerichten gibt es auch eine vielfältige Auswahl an vegetarischen und veganen Speisen.

Ob Tacos, Burritos, Quesadillas, Burger, Steaks in verschiedenen Variationen oder Salatbowls - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Neben Fleischgerichten gibt es auch eine vielfältige Auswahl an vegetarischen und veganen Speisen. Geschmacksvielfalt pur: Authentische Gewürze und frische Zutaten machen jedes Gericht zu einem Erlebnis.

Authentische Gewürze und frische Zutaten machen jedes Gericht zu einem Erlebnis. Breite Getränkeauswahl: Das Lokal bietet auch eine breite Palette an Softdrinks, Cocktails, Weinen, Bier usw. an.

Das Lokal bietet auch eine breite Palette an Softdrinks, Cocktails, Weinen, Bier usw. an. Mittagsmenüs: Mit seinen wöchentlich wechselnden Mittagsmenüs punktet das Restaurant besonders bei Berufstätigen.

Wichtige Infos

Die Speisekarte des Restaurants ist eine Hommage an die Vielfalt Mexikos – von würzigen Tacos bis hin zu saftigen Burritos findet man hier alles, was das Herz begehrt. ©Screenshots Taco Taco (tacotaco.at)/Canva (Symbolbilder)

La Piedra Steakhouse

Das Angebot im La Piedra Steakhouse reicht von argentinischen Steaks über frische Pizzen bis hin zu saftigen Burgern. Die Spezialitäten werden durch eine vielfältige Getränkekarte abgerundet.

Steaks: Die argentinischen Steaks sind natürlich die Stars im Steakhouse. Ob Filet, Entrecôte, Rump- oder Hüftsteak - hier finden Fleischfans alles, was ihr Herz begehrt.

Die argentinischen Steaks sind natürlich die Stars im Steakhouse. Ob Filet, Entrecôte, Rump- oder Hüftsteak - hier finden Fleischfans alles, was ihr Herz begehrt. Pizza & Burger: Neben den Steaks gibt es im La Piedra dank dem hauseigenen Pizzaofen aber auch frische Pizzen. Außerdem stehen auch Burger und Fischgerichte auf der Karte.

Neben den Steaks gibt es im La Piedra dank dem hauseigenen Pizzaofen aber auch frische Pizzen. Außerdem stehen auch Burger und Fischgerichte auf der Karte. Getränke: Ob Espresso, Irish Coffee oder Brandy, Bier, Spezi oder Wein - hier finden alle das passende Getränk zum deftigen Essen.

Wichtige Infos

Das Angebot des La Piedra reicht von argentinischen Steaks über frische Pizzen bis hin zu saftigen Burgern. ©Screenshots La Piedra (la-piedra.at)/Canva (Symbolbild)

El Toro Loco

Das El Toro Loco in Schlins ist mehr als ein Steakhouse: Mit einer vielfältigen Speisekarte, die von Pizza bis zu Pasta und Fischgerichten reicht, ist für jeden Gaumen etwas dabei.

Fleisch-Fiesta: Das Steakhouse bietet argentinischen Steaks in verschiedenen Varianten und mit vielfältigen Beilagen. Jedes Stück Fleisch wird hier mit größter Sorgfalt und Hingabe zubereitet - und das schmeckt man!

Das Steakhouse bietet argentinischen Steaks in verschiedenen Varianten und mit vielfältigen Beilagen. Jedes Stück Fleisch wird hier mit größter Sorgfalt und Hingabe zubereitet - und das schmeckt man! Fischspezialitäten: Frische Fischgerichte haben einen festen Platz auf der Karte.

Frische Fischgerichte haben einen festen Platz auf der Karte. Pasta-Perfektion: Hausgemachte Nudeln, in Kombination mit sorgfältig ausgewählten Zutaten, sorgen für kulinarische Glücksmomente.

Hausgemachte Nudeln, in Kombination mit sorgfältig ausgewählten Zutaten, sorgen für kulinarische Glücksmomente. Leicht und lecker: Im Steakhouse gibt es auch immer mindestens ein vegetarisches Gericht zu genießen.

Wichtige Infos

Das El Toro Loco bietet ein vielseitiges kulinarisches Angebot. ©Screenshots El Toro Loco (www.eltoroloco.at)/Canva (Symbolbild)

BurgerCraft

BurgerCraft in Dornbirn überzeugt mit handgemachten Burgern, die durch Qualität und Kreativität bestechen. Das großzügige 170 Gramm-Beef-Patty und die Vielfalt an Toppings und Saucen sind echte Highlights.

Burger-Vielfalt: Neben Klassikern wie dem Hamburger und dem Cheeseburger bietet BurgerCraft auch andere leckere Burger wie den Acapulco und den Siziliano an. Für alle, die es noch abwechslungsreicher mögen, gibt es eine große Auswahl an Toppings und Saucen, wie Cheddar, Bacon, karamellisierte Zwiebeln, Avocado-Dip, Jalapenos und Chipotle Sauce. Natürlich gibt es auch vegetarische Varianten.

Neben Klassikern wie dem Hamburger und dem Cheeseburger bietet BurgerCraft auch andere leckere Burger wie den Acapulco und den Siziliano an. Für alle, die es noch abwechslungsreicher mögen, gibt es eine große Auswahl an Toppings und Saucen, wie Cheddar, Bacon, karamellisierte Zwiebeln, Avocado-Dip, Jalapenos und Chipotle Sauce. Natürlich gibt es auch vegetarische Varianten. Perfekt zum Burger: Vergessen Sie nicht, einen Blick auf die Beilagen und Getränke zu werfen. Und sparen Sie sich den Platz für die Desserts - Sie werden es nicht bereuen.

Wichtige Infos

Das BurgerCraft in Dornbirn besticht durch handgemachte Buns und saftige Rindfleisch-Patties in Steak-Qualität. ©Screenshots BurgerCraft (www.burgercraft.at)/Canva (Symbolbild)