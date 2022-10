Ein Nachbarnzoff als Bühnenstoff

Mit „Frühlingserwachen“ bringt die Theatergruppe Dünserberg das Publikum zum Lachen

Mitten ins abendliche Fußbad der Ehemänner platzt die Nachricht, ein neuer Nachbar würde in das Nachbarhaus einziehen. Hierbei soll es sich um niemand weniger als den Herrn Bischof samt Küster handeln. Die Aufregung ist groß und so wird ein gebührender Empfang vorbereitet. Als alle schon Fahnen schwenkend zum Empfang bereitstehen, fahren die hohen Gäste plötzlich mit Motorrädern vor. Auch Ulrike und ihre Schwester, gespielt von Rebecca Bitschau und Liane Rauch , kommen aus dem Staunen nicht raus.

Wie in der Natur, beginnt in Rosemarie und Irmtraud langsam der Frühling zu erwachen. Eine Motorradspritztour wollen sie machen, und für das Publikum gibt es viel zu lachen. Als die Ehemänner zum Schafkopfturnier aufbrechen, ergreifen die Frauen die Chance, die neuen Nachbarn nachts zu besuchen. Doch als sie am nächsten Morgen erwachen, haben sie einen Filmriss und am Maibaum hängen Unterhosen vom Dreiklangmarkt.